Yakalanmamak için yaptığı şoke etti! Midesinden çıktı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen Y.A'yı takibe aldı. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan şüpheli elindeki uyuşturucu hapları yuttu.
Şüpheli, ekiplerce Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Marmaris Devlet Hastanesine götürülen şüphelinin tomografisinde midesinde yabancı maddeler olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bismil'de vaka sayısı sıfırlandıDiyarbakır'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz dedi.