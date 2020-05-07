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07.05.2020 - 07:48 | | İHA

Yakarken yakalandı! 300 kilo...

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında devriye atarken şüphelendikleri bir durumu değerlendirdi. Yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakarken suçüstü yakalanan şahıs, ekiplerce gözaltına alındı.

Yakarken yakalandı! 300 kilo...

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, dikkati ile suç önlemeye devam ediyor.

Gece saat 01.00 sıralarında Türkiye’nin ilk ve tek Joepark alanı içerisinde bulunan Divlit Yanardağı civarında devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri, Divlit Yanardağı’nın eteklerinden ateş yakıldığı ve duman yükseldiğini fark etti.

Ateş yakılan bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen çarşı ve mahalle bekçileri, yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A.(38)’yı suçüstü yakaladı. Olay yerine gözaltına alınan S.A., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan S.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Öte yandan S.A.’nın yakarak eritmeye çalıştığı yaklaşık 300 kilogram bakır kabloya ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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