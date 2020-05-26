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26.05.2020 - 23:06 | | DHA

Yakınları haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Esenyurt'ta yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdikleri Murat Özyapıcı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Özyapıcı'nın ilaç içmek suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Evinde yalnız kalan Murat Özyapıcı'nın akrabaları kendisinden uzun süre haber alamayınca polise haber verdi.

Polis ekipleri belirtilen adrese geldiklerinde kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi ve Özyapıcı'yı yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özyapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Murat Özyapıcı'nın ilaç almak suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 27 Mayıs paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır" dedi.
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