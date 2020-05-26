Yakınları haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Evinde yalnız kalan Murat Özyapıcı'nın akrabaları kendisinden uzun süre haber alamayınca polise haber verdi.



Polis ekipleri belirtilen adrese geldiklerinde kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi ve Özyapıcı'yı yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özyapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Murat Özyapıcı'nın ilaç almak suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.