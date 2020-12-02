Yakınları haber alamayınca harekete geçti! Acı gerçek...

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Vahide Uymaz'dan haber alamayan yakınları meraklanarak, polise durumu bildirdi.



Gelen polis ekipleri, yakınlarının verdiği yedek anahtarı kullanarak içeri girdi. Polis, Vahide Uymaz'ı yerde hareketsiz hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağılık görevlilerince yapılan kontrolde Uymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Vahide Uymaz'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.