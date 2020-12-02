MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yakınları haber alamayınca harekete geçti! Acı gerçek...
ABONE OL
02.12.2020 - 18:59 | | DHA

Yakınları haber alamayınca harekete geçti! Acı gerçek...

Malatya'da bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Vahide Uymaz (51), evinde ölü bulundu.

Yakınları haber alamayınca harekete geçti! Acı gerçek...

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Vahide Uymaz'dan haber alamayan yakınları meraklanarak, polise durumu bildirdi.

Gelen polis ekipleri, yakınlarının verdiği yedek anahtarı kullanarak içeri girdi. Polis, Vahide Uymaz'ı yerde hareketsiz hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağılık görevlilerince yapılan kontrolde Uymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Vahide Uymaz'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Abla kardeş aynı gün koronavirüse yenik düştüTokat’ta koronavirüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Kafe ve restoranlar kapatıldı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağında kafe, restoran, lokantalar açık mı?

Kafe ve restoranlar kapatıldı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağında kafe, restoran, lokantalar açık mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet