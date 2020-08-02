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02.08.2020 - 19:07 | | İHA

Yakınları sinir krizi geçirdi! 13 yaşında hayatını kaybetti

Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğunu cansız bedenine ulaşıldı. Denizli’de ikamet eden Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu Hamze Hamek, serinlemek için kardeşleri ile Salda gölüne girdi.

Kardeşlerinin yanında bir anda gözden kaybolan Hamze Hamek, kardeşlerinin tüm çabalarına rağmen bulunamadı. Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kaybolan Hamze’yi bulmak çalışması başlattı, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Antalya’dan çağrılan Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi dalgıçları, kısa çalışmanın ardından Hamzi’nin cansız bedenine ulaştı.

Yakınları sinir krizi geçirdi 13 yaşında hayatını kaybetti

Hamze’nin cenazesi, kıyıya çıkartılıp cenaze aracına konularak Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 13 yaşındaki Hamze’nin yakınları fenalık geçirirken jandarma ve 112 ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

Manzarayı seyrederken suya düşüp boğulduAdana'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.
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