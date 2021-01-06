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06.01.2021 - 13:17 | | DHA

Yaklaşık 4 katlı bina büyüklüğünde! Dev kaya böyle düştü

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir taş ocağında tehlike oluşturan dev kaya, kontrollü olarak düşürüldü. Yola düşen kaya, parçalanarak kaldırıldı.

Yaklaşık 4 katlı bina büyüklüğünde! Dev kaya böyle düştü

Artvin Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde dün öğle saatlerinde Çifteköprü yolu üzerindeki bir taş ocağında dev bir kayanın tehlike oluşturduğu fark edildi. Karayolu ulaşıma kapatılırken, kaya kütlesi kontrollü olarak düşürüldü. Yaklaşık 4 katlı bir binaya eş değer büyüklükteki kaya bugün parçalanarak kaldırıldı. Karayolunda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Taşocağında tehlike oluşturan kayalarla ilgili önlem alınması istendi. 

Yoldan arabasıyla geçmeye çalışan Mustafa Veli, “Kaya çok büyüktü. Arkadaşlara da espri yaptım ‘hadi inelim de şunu yuvarlayalım’ diye. Olay sırasında yolda kimse yoktu, yoksa çok büyük kayaydı tehlikeli olurdu” dedi.

Hasan Başköse ise, “Dün öğleden sonra yaşandı. Temizleme çalışmaları var, yine bekliyoruz. Orada daha büyük kayalar var, kontrollü olarak onlar da düşürülecek. Burada önlem alınması gerekir" diye konuştu.

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildiMuğla’nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yedi emin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne havadan görüntülendi.
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