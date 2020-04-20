Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi 21. Sokak bulunan bir apartmanın 2.katında meydana geldi. 49 yaşındaki Muharrem G. İsimli şahıstan bir süredir alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin nezaretinde itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve girildi. Polis ve sağlık ekipleri evde Muharrem G’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Muharrem G’nin evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şahsın ölüm nedenin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.