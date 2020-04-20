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20.04.2020 - 16:45 | | İHA

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Sivas’ta kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi 21. Sokak bulunan bir apartmanın 2.katında meydana geldi. 49 yaşındaki Muharrem G. İsimli şahıstan bir süredir alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin nezaretinde itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve girildi. Polis ve sağlık ekipleri evde Muharrem G’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Muharrem G’nin evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şahsın ölüm nedenin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

Sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
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