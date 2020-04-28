MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
ABONE OL
28.04.2020 - 15:42 | | DHA

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Lütfü Durmuş, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Dar Sokak'ta yalnız yaşayan Lütfü Durmuş'a (78) ulaşamayan ev sahibi, polise haber verdi. Saat 12.00 sıralarında adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Durmuş'a hareketsiz buldu.

Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Lütfü Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ramazan'da sakatata yoğun talep!Şanlıurfa’da Ramazan ayının gelmesiyle, bağışıklık sistemine iyi geldiği bilinen sakatat çeşitleri yoğun rağbet görüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!

Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber