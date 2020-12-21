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21.12.2020 - 14:40 | | DHA

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Onur Selim Şenel (33), yalnız yaşadığı evinde yeğenleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Alt katta oturan ve kapı açılmayınca anahtarla içeri giren yeğenler, Şenel’in öldüğünü belirleyen sağlık ekibinden acı haberi duyunca gözyaşı döktü.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, yeğenleri gözyaşı döktü

Olay, saat 09.00 sıralarında, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Yüzbaşı Doğan Sevinç Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Onur Selim Şenel, alt kattaki evde oturan yeğenleri tarafından uyandırılmak istendi. Kapıyı çalan Şenel'in yeğenleri, içeriden ses gelmeyince anahtarla açarak, içeri girdi. Şenel'i hareketsiz yatarken gören yakınlarının ihbarıyla eve sağlık ekibi geldi. Yapılan kontrolde, Şenel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, evde inceleme başlatırken, acı haberle büyük üzüntü yaşayan Şenel'in yeğenleri gözyaşı döktü. Ölümü şüpheli bulunan Onur Selim Şenel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

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