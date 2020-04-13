Yalnız yaşayan 84 yaşındaki adam ölü bulundu

Olay, saat 16.15 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Karakaya (84) isimli vatandaştan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.
Korona virüs salgını nedeniyle özel kıyafetlerle Karakaya’nın yaşadığı daireye giren polis ekipleri, şahsın yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Karakaya’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.
Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameradaŞikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.’ için, “Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti” dedi. İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.