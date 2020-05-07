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07.05.2020 - 09:37 | | İHA

Yalnız yaşayan kadın 3 gün sonra ölü bulundu!

Mersin’in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan kadın 3 gün sonra ölü bulundu!

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Sayman Caddesi, Sucularlı Apartmanı'nda kendine ait dairede yalnız yaşayan Leyla Karaağaç (65) adlı kadından 3 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Kadının yaşadığı apartmana gelen polis, kapı kilitli olduğu için itfaiyeden yardım istedi. Balkondan içeri giren itfaiye ekipleri, kadını odada hareketsiz görünce 112 Acil Servisine haber verildi. Balkondan içeri giren sağlık ekipleri de yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kiraladığı lüks cipi böyle denize attıİzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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