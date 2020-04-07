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07.04.2020 - 10:53 | | İHA

Yalnızlıkla Mücadele Hattı devrede! 09.00 - 17.30 saatleri arasında...

Corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireylere destek vermek isteyen Gaziemir Belediyesi, Yalnızlıkla Mücadele Hattını hayata geçirdi. Evinden çıkamayan ve dijital konularda sorun yaşayan vatandaşlar, kurulan hattı arayabilecek.

Yalnızlıkla Mücadele Hattı devrede! 09.00 - 17.30 saatleri arasında...

Gaziemir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için Yalnızlıkla Mücadele Hattını devreye aldı. Uygulama kapsamında, dijital işlemlerle ilgili sorun yaşayan, kaygı ve endişelerini paylaşmak isteyen vatandaşlara, halkla ilişkiler müdürlüğünde görevli çalışanlar tarafından telefonla veya yüz yüze destek sağlanacağı ifade edildi. Gün içerisinde 0 232 999 02 51 telefonunun 1311 dâhili numarası üzerinden arayarak yardım isteyen vatandaşlara gerektiğinde randevu verilerek evlerine ziyarette bulunulacağı, internet üzerinden yapılacak işlemlerinde yol gösterileceği aktarıldı.

Öte yandan Gaziemir Belediyesi ekipleri, Yalnızlıkla Mücadele Hattını arayarak yardım isteyen vatandaşlara randevu vererek evlerinde onlara dijital okuryazarlık eğitimi de verebilecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, uygulama hakkında şöyle konuştu:

"Virüs salgını başlamadan önce bile ülkemizde kendini yalnız hissedenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi evinden çıkamayan, 65 yaş ve üstü yurttaşlarımızın her anlamda yanında olmak bizim görevimiz. Yalnızlıkla Mücadele Hattımızda görevli ekip arkadaşlarım hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında telefonun diğer ucunda olacaklar. Gerektiğinde yurttaşlarımızı ziyaret ederek onlara dijital okuryazarlık eğitim de verecekler. Gaziemir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız."

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