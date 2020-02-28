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28.02.2020 - 10:17 | | AA

Yalova Belediyesindeki vurgunda 3 kişi daha adliyede!

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesindeki vurgunda 3 kişi daha adliyede!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan  soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan T.T, H.Ç.  ve E.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı,  güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMA

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler  Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin  tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç  duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra  Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve  müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli  S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri  B.T, soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G,  tutuklanmış, Halit G'nin şoförü B.E, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Önceki gün düzenlenen operasyonda ise belediye personeli olmadıkları  öğrenilen T.T, H.Ç. ve E.G. de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

 

 

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