Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, belediyeden usulsüz olarak 4 milyon 375 bin 753,27 lira ödeme aldığı iddia edilen E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. hakkında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve zimmet" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin belediye personeli olmadığı öğrenildi.

Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra, gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T, soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. tutuklanmış, Halit G'nin şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Önceki gün düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan T.T, H.Ç. ve E.G. de tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu bulunan Başkan Yardımcısı Halit G. görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.