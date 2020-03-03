Yalova Belediyesi'ndeki zimmet soruÅŸturmasÄ±nda yeni geliÅŸme

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Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan ReÅŸat E'nin zimmetine para geÃ§irdiÄŸi iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Â SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince geÃ§en cuma yakalanan E.Ã–, B.B, S.D.Ã‡, C.D. ve K.Ã–.B'nin iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Â Belediyeden usulsÃ¼z olarak 4 milyon 375 bin 753,27 lira Ã¶deme aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bu kiÅŸiler, Yalova Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda adliyeye getirildi.

Â Polis tarafÄ±ndan dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T'nin emniyetteki iÅŸlemleri ise devam ediyor.

9 ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDIÂ

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Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Åžubat'ta, Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan ReÅŸat E'nin muhasebe kayÄ±tlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± usulsÃ¼z iÅŸlemlerin tespitinin ardÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸvurulmuÅŸ, ardÄ±ndan da savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸtu.

Â Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen ReÅŸat E'nin yanÄ± sÄ±ra Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Halit GÃ¼leÃ§, Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženay Reyhan K. ve mÃ¼teahhit Bekir B. tutuklanmÄ±ÅŸ, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan belediye personeli S.Ã–. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â Daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¼leÃ§'in sekreteri B.T. ile soruÅŸturma dosyasÄ±nda adÄ± geÃ§en bir ÅŸirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmÄ±ÅŸ, GÃ¼leÃ§'in ÅŸofÃ¶rÃ¼ B.E. adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verilmiÅŸti. AyrÄ±ca, T.T, H.Ã‡. ve E.G. de tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.

Â Yalova Belediye BaÅŸkanÄ± Vefa Salman ile BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Halit GÃ¼leÃ§, 27 Åžubat'ta Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Salman hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca "ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmak ve zimmet" suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â Åžu ana kadar 9 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, "resmi belgede sahtecilik", "zimmet", "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§larÄ±ndan 28 Åžubat ve 2 Mart'ta 10 zanlÄ± daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Belediye personeli olmayan bu kiÅŸilerin Yalova Belediyesinden usulsÃ¼z olarak para aldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

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