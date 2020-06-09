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09.06.2020 - 12:17 | | DHA

Yalova'da çalınan 39 bisiklet bulundu; 8 gözaltı

Yalova’da, bisiklet hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 39 bisiklet ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yalova'da çalınan 39 bisiklet bulundu; 8 gözaltı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan bisiklet hırsızlıkları sebebiyle çalışma başlattı. Bazı bisikletlerin çalınma anlarının güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliler M.C., M.T., E.D., Y.B., B.I., E.U., Y.B. ve S.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 39 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ile 2 adet televizyon ele geçirildi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. ve M.T. tutuklanırken, E.D. ve Y.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.I., E.U., Y.B. ve S.K. isimli şüpheliler ise öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan emniyetten yapılan açıklamada, çalınan bisikletlerin sahiplerine teslim etme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Korkutan açıklaması! "İyileşen bazı hastalarda problemler devam ediyor"Corona virüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük" dedi.
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