Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaya göre Armutlu ve Esenköy'deki 3 firma aracılığıyla, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova ile İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.