MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yalova'da koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABONE OL
13.11.2020 - 18:25 | | AA

Yalova'da koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar alındı

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyonda bulunan temaslı kişilerle ilgili yeni karar alındı.

Yalova'da koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar alındı

Valilik'ten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, izolasyonda olan temaslı kişilerin istekleri halinde uyması gereken kuralları açıkladı.

İzolasyondaki temaslı kişilerin takip süresi içerisinde ihtiyacı olduğunda tıbbi maske (cerrahi maske) takarak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sağlık kuruluşuna özel araçlarıyla gidebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KYK yurduna, karantina kurallarını ihlal ederek yurda alınanlar hariç olmak üzere, izolasyon amacıyla yerleştirilen ancak kendi isteği ile çıkmak isteyen kişilere, Sağlık Bakanlığı Kamu Hizmet Tarifesinde belirlenmiş olan 250 lira test ücreti mukabilinde 48 saat ara ile iki tane PCR testi yapılarak negatif çıkması halinde kişinin yurttan çıkarılabilmesine, alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan hasta otogarda yakalandı!Mersin Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ö. Anamur Otogarı'nda yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sigara yasağı nerelerde, hangi illerde var, cezası ne kadar? Sigara yasağı son dakika gelişmeleri...

Sigara yasağı nerelerde, hangi illerde var, cezası ne kadar? Sigara yasağı son dakika gelişmeleri...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

13 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı) Türkiye'de koronavirüs tablosu son durumu nedir?

13 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı) Türkiye'de koronavirüs tablosu son durumu nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet