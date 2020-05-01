Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlalden ceza

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde E.T'ye ait evin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve işletildiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese sahur vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda E.T, A.K.E, S.A, E.Ç, N.E. ve E.Y. kumar oynarken yakalandı.
Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.