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01.05.2020 - 02:41 | | İHA

Yalova'da sahur vakti kumar baskını

Yalova’da korona virüs tedbirleri kapsamında yasağı delerek evde kumar oynayan 6 kişiye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Yalova'da sahur vakti kumar baskını

Yalova İl Jandarma komutanlığı ekipleri, sahur vakti Çiflikköy ilçesi Beşyüz Evler Mahallesinde E.T. isimli şahsa ait bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yalova Cumhuriyet Savcılığının arama belgesinin ardından eve baskın için harekete geçen ekipler, sosyal içerisinde 6 kişinin bulduğu evde operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayan 6 kişi ellerinde bulunan kağıt, tombala ve okey takımlarını attı. Jandarma ekipleri 6 kişinin kumar oynadığını belirledi. Yapılan incelemelerde ceplerinde yüklü miktarda para olduğu tespit edilerek okey takımlarına ve tombalalara el konuldu.

Korona virüs tedbirlerine uymayan ve sorgulanmak üzere karakola götürülen A.K.E, S.A, E.Ç N.E, E.Y ve Y.E‘ye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 18 bin 900 lira idari cezası kesildi.

Yalova Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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