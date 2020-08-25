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25.08.2020 - 17:09 | | DHA

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Yalova’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon yaptı. Diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Dedektör köpeklerin katıldığı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 78,29 gram sentetik kannabinoid, 13,35 gram metamfetamin ile 3 tabanca, 3 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ve 13 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    "Kadın cinayetleri aklıma geldi!"Ankara'da, oto yıkamacı Mesut Ünsal'ın, elinde tüfek bulunan kocasından kurtardığı S.Ç. (20), yaşadıklarını DHA'ya anlattı. S.Ç., "Aklıma kadın cinayetleri geldi. Benim sonumun da öyle olacağımı düşündüm" dedi.
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