MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı
ABONE OL
19.11.2020 - 17:44 | | DHA

Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Yalova polisi tarafından, son 15 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de cezaevine teslim edildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 gün boyunca il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde imal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve bu maddeleri bulundurma suçlarından 65 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem yapıldı.

Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun yanı sıra; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 5 kişi de yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda; 1015 gram metamfetamin, 107 gram sentetik kannabinoid, 25 gram esrar, 25 gram skunk, 5 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 36 adet mermi ele geçirildi.

Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattıŞişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten 'sosyal medya' açıklaması: Sadece kendilerini bağlar

RTÜK'ten 'sosyal medya' açıklaması: Sadece kendilerini bağlar

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Süper Loto canlı yayın çekilişi 21:30'da...

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Süper Loto canlı yayın çekilişi 21:30'da...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet