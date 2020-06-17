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17.06.2020 - 16:08 | | DHA

Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında sekreter yeniden tutuklandı

Yalova Belediyesi’nde yürütülen milyonlarca liralık ‘zimmet’ soruşturmasında tutuklanıp, avukatlarının itirazları sonucunda 13 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bahar Taşkömür., yeni delillerin ortaya çıkmasıyla tekrar tutuklandı. Bahar Taşkömür, tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri olarak görev yapıyordu.

Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında sekreter yeniden tutuklandı

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sekreter Bahar Taşkömür, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi olmak üzere 19 kişi tutuklandı.

14 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sekreter Bahar Taşkömür, avukatlarının itirazları sonucunda 13 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca tutuklu sayısı 18’e düştü.

Aradan geçen zamanda yeni deliller ortaya çıkmasıyla tekrar ifadesine başvurulan Taşkömür, çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

Ünlü çiftin oğlunun acil servis önünde ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü saldırı kameradaŞişli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.
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