Yan yatan araçta sıkışan iki kadın dehşeti yaşadı!

Kaza saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt istikametine ilerleyen 34 PFK 57 plakalı otomobil sürücüsü aniden yolun sağında bulunan yol ayrımına girmeye çalışınca o sırada aynı istikamette sağ şeritte seyreden 34 AR 0396 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 2 kadın otomobil içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan iki kadını bulundukları yerden çıkararak ambulansa götürdü. Yaralı kadınlar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazaya ilişkin araştırması devam ediyor.
Küçükçekmece'de çaldığı arabayla ortalığı birbirine kattıKüçükçekmece'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsız yaya olarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.