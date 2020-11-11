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11.11.2020 - 14:43 | | DHA

Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı!

Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i (15), komşuları Kemal Andiç, kucağına alıp çıkararak kurtardı.

Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı!

Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi 60035 Sokak'ta fırıncı Nadir Bozyiğit'e ait 3 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden çıkan yangını gören mahalleli itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde tek olduğu öğrenilen bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i komşusu Kemal Andiç kucağına alarak evden çıkardı. Aynı sokakta küçük bir bakkal dükkanı işleten 4 çocuk annesi Çınnaz Bozyiğit, sesleri duyup geldiği evinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından yangını söndürürken, sağlık ekipleri Bozyiğit'i ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen engelli genci komşuları evlerine alırken anne Bozyiğit'i ise sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLARI ANLATTI: 'ALLAH YARDIM EDER' DEYİP EVE GİRDİM

Engelli Tamer Bozyiğit'i yanan evden çıkaran komşusu Kemal Andiç, dışarı çıktığında evin yandığını görüp içeri girdiğini belirterek, "Ben dışarı çıktığımda ev çok kötü yanıyordu. Çocukların içeride olduğunu söylediler. Bende 'Ya Allah ya bismillah, Allah yardım eder' deyip eve girdim. Baktım kapının orada, çocuğu hemen kucağıma aldım. Engelli ve olayın şoku vardı üzerinde. Çok şükür çıkardım. Allah bir daha yaşatmasın. Bu sonuçta can, başka bir şey değil. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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