Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 154. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede, saat 05.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, iki ailenin yaşadığı evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik görevlisi şok sözlerle tehdit etti! "Hepsini mermi manyağı yapacağım..."Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.