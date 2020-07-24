Yangına balkonlarından müdahale! Kova kova su döktüler

Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın alt katındaki ekmek fırınının önünde duran odunlar, öğle saatlerinde, bir anda alev alıp yanmaya başladı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeyi aradı. Bu sırada apartmanda yaşayan bazı kadınlar, evlerinin balkonlarına çıkarak, alevlerin üzerine kovayla su dökmeye başladı. Bazı kadınlar da hortumla su tuttu.

Kadınlar, alevlerin binaya sıçramasını engellerken, yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.