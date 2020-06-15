Yangında boğulan itfaiyeci kalp masajı ile hayata döndürüldü

Yangın saat 08.45 sıralarında Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. 2288 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinde çocukların olabileceği ihbar edilen dairedeki yangını söndürmek için hemen müdahalede bulundu.

Kısa sürede eve girip bir yandan yangına müdahale eden diğer yandan da evi tarayan ekipler söndürme çalışmalarına devam ettiği sırada, aşırı dumana maruz kalan itfaiye erlerinden Uğur Çetin kendisini dışarı atar atmaz birden yere yığıldı. Bu sırada tedbir için yangın mahallinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri bir anda yere yığılan itfaiye erine ilk müdahalede bulundu.

Nabzının tamamen durduğu görülen itfaiye erini hayata döndürmek için sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve polisler de seferber oldu. Sağlık ekipleri bir yandan oksijen verip kalp masajı yaptıkları itfaiyeciye diğer yandan da kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Bu sırada polis ve itfaiye ekipleri de sağlıkçıların talimatları doğrultusunda Uğur Çetin'in ayaklarını kaldırıp sağlıkçıların çalışmalarına yardımcı oldular.

İtfaiye erleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiye çavuşları Niyazi Karabıyık ve Coşkun Tanınmışoğlu, sık sık 'Uğur' diye mesai arkadaşlarına seslendi. Uzun uğraşlar sonucu kalbi çalıştırılan itfaiye eri Uğur Çetin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AMBULANSTA BİR KEZ DAHA KALBİ DURDU



Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere yola çıkarılan Uğur Çetin'in kalbi yeniden durdu. Tekrar müdahale edilerek kalbi yeniden çalıştırılan Uğur Çetin'in şu anda durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi daha hastaneye kaldırıldı.