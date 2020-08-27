Yangında mahsur kalan İngiliz kadın dehşeti yaşadı!

Yangın, saat 09.30 sıralarında Eski Bolu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Evde yaşayan İngiliz uyruklu Alise Batin, balkona çıkıp, çığlık atarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, Alise Batin'ı merdivenli araç ile kurtardı. Dumandan etkilenen kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.