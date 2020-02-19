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19.02.2020 - 11:49 | | DHA

Yangında vücudu yanan Abdurrahman bebekten acı haber!

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 21 gün önce evde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Abdurrahman Hassane (1), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sonrası 5 Suriyeli kardeşten Muhammed Hassane (6), olay günü yaşamını yitirmiş, 3'ü ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Yangında vücudu yanan Abdurrahman bebekten acı haber!

Suriyeli ailenin oturduğu, Camikebir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede, 29 Ocak'ta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Hassane, kardeşi Abdurrahman ile Ahmed (4), Eyhem (3) ve Yasin (1) diğer kardeşlerin bulunduğu daireye kapıyı kırarak, giren ekipler alevlere müdahale etti. Çocuklardan 2'si, yerde hareketsiz yatar halde, diğer 3'ü ise bir köşede birbirine sarılmış ağlarken bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuklar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilendiği tahmin edilen Muhammed Hassane, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 kardeş ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumu ağır olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan, yangında vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Abdurrahman Hassane ise dün yaşam mücadelesini kaybetti. Abdurrahman Hassane'nin cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

 

 

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