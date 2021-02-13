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13.02.2021 - 23:50 | | DHA

Yangından baygın kurtarılan köpek sahibini böyle bekledi!

Bursa'da, bir mobilya dükkanında çıkan yangından baygın halde kurtarılan köpek, oksijen verilerek kendine getirildi. Yeniden dükkanın kapısına gidip, bekleyen köpek, olay yerine gelen iş yeri sahibinin kucağına atladı.

Yangından baygın kurtarılan köpek sahibini böyle bekledi!

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesinde bulunan bir mobilya dükkanında çıktı. Dükkandan dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Mobilya dükkanındaki yangını söndüren itfaiye ekipleri, bu sırada bir köpeğin baygın halde yattığını gördü. Dumandan etkilenen köpek, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangından baygın kurtarılan köpek sahibini böyle bekledi



Oksijen tüpü ile oksijen verilen köpek, uzun uğraşların sonunda kendine geldi. Daha sonra yeniden mobilya dükkanının önüne giden köpek, kapının başında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin gelmesiyle sahibinin kucağına atlayan köpek, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Yangında, mobilyalar büyük oranda zarar görürken, iş yerinde hasar oluştu.

Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Yangından baygın kurtarılan köpek sahibini böyle bekledi


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