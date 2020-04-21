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21.04.2020 - 17:16 | | AA

Yangından sonra 4 katlı metruk bina yıkıldı

İstanbul Fatih'te çıkan yangın sonucu 4 katlı metruk bina yıkıldı.

Yangından sonra 4 katlı metruk bina yıkıldı

Alınan bilgiye göre, Nişancı Mahallesi Türkeli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk binada, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Binadaki ahşapların yanması sonucu bina tamamen yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş corona virüs açıklaması: Salgında yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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