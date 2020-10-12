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12.10.2020 - 22:11 | | DHA

Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Ahmet Çoban (58), yanarak, hayatını kaybetti.

Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti

Kayabaşı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan Ahmet Çoban, alevlerin arasında kaldı. Çoban, alevlerin üzerine sıçraması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, orman yangınını söndürdü. 

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