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02.03.2020 - 12:48 | | DHA

'Yanındaki adamı dövdürtmem' cinayetine 12,5 yıl hapis!

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kavga ettiği Sezer Güney'i (25), bir gün sonra tabancayla vurarak öldüren Levent Gündüz, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Yanındaki adamı dövdürtmem' cinayetine 12,5 yıl hapis!

Olay, 20 Mayıs 2018'de Kilimli ilçe merkezindeki Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinde kavga eden Levent Gündüz ve Sezer Güney, bir gün sonra yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Levent Gündüz tabancayla ateş ettiği Sezer Güney'i ağır yaraladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sezer Güney, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Levent Gündüz, tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, Levent Gündüz hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istedi. İddianamede, Sezer Güney'in, husumetli olduğu Mustafa adındaki kişiyi darp edeceğini söylemesine sinirlenen Levent Gündüz'ün, "Yanımdaki adamı sana dövdürtmem" demesi üzerine ikili arasında kavga yaşandığı ve bir gün sonra Levent Gündüz'ün yolda karşılaştığı Sezer Güney'in kendisine saldırması üzerine yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek, öldürdüğü anlatıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Levent Gündüz ve avukatlar katıldı. Pişman olduğunu ifade eden Levent Gündüz'ün haksız tahrik altında cinayeti işlediğine karar veren mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezasını 15 yıla indirdi. Duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasında indirimde bulunan heyet, Gündüz'e 12,5 yıl hapis cezası verdi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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