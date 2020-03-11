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11.03.2020 - 10:48 | | DHA

Yankesici kameraya takıldı

İstanbul Beşiktaş'ta bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından gelen Filistin uyruklu bir yankesici, kadının cep telefonunu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yankesici kameraya takıldı

Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde bulunan bir büfeden 12 Şubat akşamı alışveriş yapan Aslı M. (32), büfeden ayrıldığı sırada cep telefonunun cebinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Aslı M. , polise ihbarda bulundu.

Büfenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Aslı M.'nin arkasından gelen bir kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığını belirledi. Şüphelinin Aslı M.'nin arkasından yaklaştığı ardından cep telefonunu aldıktan sonra hızlıca uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin Filistin uyruklu Ali S. (52) olduğunu tespit  etti. Ali S. kısa sürede yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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