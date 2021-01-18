Yanlış doz ilaç almayı önleyen ödüllü buluş

Proje ekibi tarafından geliştirilen buluşa ait Görsel İlaç Taşıma Kutusu patent başvurusu 28 Aralık 2020 tarihinde kabul edildi. Okur-yazar olmayan ve özellikle yaşlı bireylerin eksik ya da aşırı doz ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla tasarlanan “Görsel İlaç Taşıma Kutusu”, insanların düzenli kullandıkları ilaçların günlük takibini sağlayabiliyor.