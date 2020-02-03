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03.02.2020 - 15:02 | | İHA

Yaptıkları normalmiş gibi gazetecilere saldırdı!

Zonguldak'ta narkotik ekipleri narkotik köpeği ve drone ile yaptıkları baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen kadın şüpheli gazetecilere "Çekmeye utanmıyor musunuz" diye tepki gösterdi. 2'si kadın 4 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Yaptıkları normalmiş gibi gazetecilere saldırdı!

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda polis, narkotik köpeği ve drone havadan destekli yapılan baskında K.B., Ö.Ç., Y.K., B.K. Ç.K. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda miktarı belirtilmeyen ancak yüklü miktarda da uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Ö.Ç. isimli şüpheli sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Ardından işlemleri tamamlanan A.B. (46) ve B.K. (30) isimli kadınlar ile 40 yaşındaki Y.K. isimli erkek şüpheli "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen kadın şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce yüzlerini gizledi. Bu sırada kadın şüphelilerden birisi gazetecilere tepki göstererek "Çekmeye utanmıyor musunuz" diye tepki gösterdi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor. Öte yandan diğer şüpheliler K.B. ve Ç.K. isimli şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

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