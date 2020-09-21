‘Yaptırımlar bizi AB’den uzaklaştırır’

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’ye yaptırımların tartışılacağı Brüksel’deki 24 Eylül AB Zirvesi öncesinde AB liderlerine çağrıda bulunarak ‘Türkiye’ye haksız yaptırımlar getirmek Doğu Akdeniz’deki sorunları çözmez. Tersine Türk halkındaki AB yönelimini, reformlara desteği yok eder. Yaptırım yerine işbirliğini artıralım, Gümrük Birliğini güncelleyelim, tam üyelik sürecini canlandıralım” dedi.

‘Çözüm uzlaşmada’

Çakırözer’in AB Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada şu mesajlar yer aldı:

“Avrupa Parlamentosu geçen hafta Türkiye’ye karşı çok haksız ve tamamen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yanlısı bir karar aldı. Bu hafta da AB Konseyi aynı gündem ile toplanacak, belki yaptırımları görüşecek. Şimdiden çağrıda bulunuyorum: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa’nın baskısıyla alınacak ekonomik yaptırımlar hiçbir sorunu çözmez. Gerçek çözüm Ege ve Doğu Akdeniz’de sorunun taraflarının oturup aralarında anlaşmalarıdır. Bu anlaşmanın temel ilkesi de bellidir: Hakkaniyet. Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hakkı hukuku korunmadan bulunacak çözümün de, alınacak yaptırım kararlarının da hiçbir anlamı olmayacaktır. Alınan her yaptırım kararı Türkiye’yi, AB değerlerinden, ilkelerinden, reform hevesinden uzaklaştıracak, Türkiye’de yurttaşların hala yüksek çıkan Avrupa’ya yönelimini son derece olumsuz etkileyecektir. Türkiye’yi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet çizgisinden, Batı’dan koparmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürecektir.”

Yapılması gerekenin Türkiye-AB yakınlaşmasını destekleyecek, güçlendirecek ortak adımları atmak olduğunu vurgulayan Çakırözer, “Bunların başında da Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, donmuş bulunan üyelik sürecimizin canlandırılması ve vizesiz seyahat hakkının bir an önce Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmesidir” dedi.