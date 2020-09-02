YaralÄ± deniz kaplumbaÄŸasÄ±, 3 saatte kurtarÄ±ldÄ±

Demre Ã‡ayaÄŸzÄ± LimanÄ±'nda yatta kaptan olarak Ã§alÄ±ÅŸan Yusuf Ä°brikÃ§i, dÃ¼n denizde hareket etmekte zorlananÂ deniz kaplumbaÄŸasÄ± gÃ¶rdÃ¼. Durumu Demre Belediyesi'ne ve Demre sahillerinde caretta caretta kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ± gÃ¶zlemleyen 18 Mart Ã‡anakkale Ãœniversitesi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya DoÄŸa SporlarÄ± DerneÄŸi gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerine haber verdi. YatÃ§Ä± Yusuf Ä°brikÃ§i, doÄŸa gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Osman Keskin ve Likya DoÄŸa SporlarÄ± DerneÄŸi yetkilisi Enes KaradaÅŸ denize girerek kaplumbaÄŸayÄ± karaya Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bir aÄŸa baÄŸlanan yaralÄ± kaplumbaÄŸa, kÄ±yÄ±ya yaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ancak aÄŸÄ± yÄ±rtarak, tekrar su altÄ±na kaÃ§tÄ±. Bu kez, tekrar denize giren grup, kaplumbaÄŸayÄ± yeniden aÄŸlarla baÄŸladÄ±. 2 kiÅŸi kaplumbaÄŸaya destek vererek, kÃ¼Ã§Ã¼k bir tekneyle 3 saat sÃ¼ren uÄŸraÅŸ sonunda kÄ±yÄ±ya getirdi. Bu arada, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± MuÄŸla'daki DEKAMER'e de haber verildi. 3 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ MuÄŸla'dan gelecek ekibi beklemeye baÅŸladÄ±. Bu arada yaralÄ± kaplumbaÄŸaÂ havlularla sarÄ±larak, hayatta tutulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. DEKAMER'den gelen biyolog Ã–mer Dilbe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 kiÅŸilik ekip, yaralÄ± kaplumbaÄŸayÄ± Ã¶zel bir kaba alarak, tedavi iÃ§in MuÄŸla'daki DEKAMER'e gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.



YEÅžÄ°L DENÄ°Z KAPLUMBAÄžASI OLDUÄžU TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°Â



KaplumbaÄŸanÄ±n, Akdeniz'de yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ± olduÄŸu tespit edildi. AÄŸzÄ±na misina dolanan, saÄŸ Ã¶n ayaÄŸÄ±nda kÄ±rÄ±k, sol Ã¶n ayaÄŸÄ±ndaki kabuk ile vÃ¼cut kabuÄŸunda Ã§atlak olduÄŸu belirlendi. YeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n 65-70 yaÅŸÄ±nda, 85 santim boyunda ve 85-90 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi.Â



'MÄ°SÄ°NAYA DOLANMIÅž, BESLENEMEDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N GÃœÃ‡SÃœZ KALMIÅž'



KaplumbaÄŸayÄ± 3 saatlik uÄŸraÅŸ sonucu karaya Ã§Ä±karan ekipten Enes KaradaÅŸ, "Sabah sularÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bize bilgi vermesiyle beraber sahile geldik. Deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n 2-3 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶n ayaklarÄ±na misina dolanmÄ±ÅŸ. Hayvan, Ã¶n ayaklarÄ±nÄ± kullanamaz hale gelmiÅŸ. AÄŸzÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihtimalle misina var. Hayvan gÃ¼Ã§sÃ¼z kalmÄ±ÅŸ. BeslenemediÄŸi iÃ§in yÃ¼zme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kaybetmiÅŸ. Hem bizim gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekibimiz hem de Demre'deki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arkadaÅŸlarla kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±k. Åžimdi en yakÄ±n hastaneye haber verdik. Gelip alacaklar" dedi.



DEKAMER'den gelen Ã–mer Dilbe de "DEKAMER olarakÂ Demre'ye gelerek, bir deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ± yaralÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼k. Ã–n uzuvlarda maalesef doku kaybÄ± var. Bu uzuv kaybÄ± bir veteriner tarafÄ±ndan incelenecek. Ã–n incelemesi yapÄ±lacak, daha sonra tedavisine devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.