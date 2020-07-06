Yaralı getirildiği hastanede hayatını kaybeden kadının erkek arkadaşı tutuklandı!

Önceki gün tabanca ile ateş edilerek göğsünden vurulan Deniz Dal, gece saatlerinde 38 KM 226 plakalı otomobille, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sürücü, Deniz Dal'ı acil serviste sağlık görevlilere teslim ettikten sonra, aracı da hastane önünde bırakarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alına Dal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Deniz Dal'ı hastanede bırakıp kaçan sürücünün S.Ö. olduğunu belirledi. S.Ö., bir gün sonra Deniz Dal'ın durumunu öğrenmek için tekrar hastaneye döndüğünde, hastanede görevli polis tarafından fark edilerek gözaltına alındı. S.Ö., Deniz Dal'ın tabanca ile intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.