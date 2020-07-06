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06.07.2020 - 16:29 | | DHA

Yaralı getirildiği hastanede ölen kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Kayseri'de, önceki gün tabanca ile vurulup, yaralı halde bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden Deniz Dal'ın (40) ölümüyle ilgili erkek arkadaşı S.Ö. gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı.

Yaralı getirildiği hastanede ölen kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Önceki gün tabanca ile ateş edilerek göğsünden vurulan Deniz Dal, gece saatlerinde 38 KM 226 plakalı otomobille, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sürücü, Deniz Dal'ı acil serviste sağlık görevlilere teslim ettikten sonra, aracı da hastane önünde bırakarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alına Dal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Deniz Dal'ı hastanede bırakıp kaçan sürücünün S.Ö. olduğunu belirledi. S.Ö., bir gün sonra Deniz Dal'ın durumunu öğrenmek için tekrar hastaneye döndüğünde, hastanede görevli polis tarafından fark edilerek gözaltına alındı. S.Ö., Deniz Dal'ın tabanca ile intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaralı işçi facianın sebeplerini anlattı: Muska patladıGelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki faciaya ilişkin yaralı bir işçinin anlattıkları ihmalleri göz önüne serdi. 'Bunun olacağını biliyorduk.' diyen yaralı işçi, "Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı." diye konuştu.
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