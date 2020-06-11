MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaralı kargaya belediye sahip çıktı! Sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü
ABONE OL
11.06.2020 - 12:49 | | DHA

Yaralı kargaya belediye sahip çıktı! Sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü

Beşiktaş Abbasağa’da esnafların bulduğu yaralı karga, sokak hayvanları ambulansı ‘Mobivet’ aracılığıyla alınarak Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Yaralı karganın, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına kavuşması sağlanacak.

Yaralı kargaya belediye sahip çıktı! Sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü

Beşiktaş Abbasağa’da esnaflar sabah iş yerlerini açarken yaralı bir kargayla karşılaştılar. Uçamayan karganın kediler tarafından takip edilmesinden tedirginlik duyan esnaf, hemen Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü aradı. Çok hızlı bir şekilde olay yerine gelen sokak hayvanları ambulansı ‘Mobivet’, kargayı alıp tedavi merkezine götürdü. Abbasağalıların, yaralı kargaya hemen müdahale ettiği için teşekkür ettikleri Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaralı karganın gerekli müdahalelerinin yapıldığını, bundan sonraki süreçte de gerekli bakım ve tedavilerine rehabilitasyon merkezlerince devam edileceğini daha sonra da ilgili mercilere teslim edilip doğal yaşamına kavuşturulacağı bildirildi.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “Beşiktaşımızı sokaktaki dostlarımızla da paylaşıyoruz. Dün MOBİVET ekibimizin Abbasağalı esnafımızdan alıp ilgilendiği küçük dostumuzun tedavisi deneyimli veterinerlerimizin gözetiminde sürüyor. Gökyüzüne döndüğünde bizim de yüreğimize su serpecek.” ifadelerini kullandı.

 

Sokaklarda dolaşan boz ayı ilgi odağı olduARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralı kargaya belediye sahip çıktı! Sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü

Yaralı kargaya belediye sahip çıktı! Sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

Sıradaki Haber