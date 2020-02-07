MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı
ABONE OL
07.02.2020 - 09:48 | | DHA

Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı

Avcılar'da bir yemek taşıma aracının çarptığı köpek yaralandı. Yaralı köpeği görünce hemen durarak otomobilindeki battaniyeye saran Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı hayvanın başında uzun süre bekledi. Bir başka sokak köpeği de yaralı köpeğin yanına gelerek bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı
Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı
Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı
Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine bir yemek şirketine ait kapalı kasa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki bacağından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören Nilgün Canbeker Ünalan hemen aracını park ederek yanına koştu.

Yağmurun altında titreyen köpeği battaniyeye sararak yol kenarına tanışan Nilgün Canbeker Ünalan, yardıma gelen diğer kişiler ile birlikte yaralı hayvanın tedavi altına alınması için telefon ile ilgililere ulaşmaya çalıştı. Oğlunu okuldan almak üzere yola çıktığını belirten Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı köpeği bu halde bırakamayacağını belirtirken, uzun süre köpeği okşadı.

Nilgün Canbeker Ünalan, battaniyeye sardığı köpeği çimlerin üzerine bırakırken, yakındaki okula giderek kendisini bekleyen oğlunu alıp kısa sürede döndü. Bu sırada yaralı hayvanın yanına gelen başka sokak köpeği kimseyi yanına yaklaştırmadı. Oğlunu alıp gelen Canbeker Ünalan, kazayı yapan minibüs sürücüsü ile birlikte hayvanı minibüse taşıdı. Yaralı köpek, tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülürken, bacaklarında kırıklar bulunduğu ifade edildi.

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber