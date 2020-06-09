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09.06.2020 - 15:48 | | DHA

Yaralı sürücü sedyenin ayağı kapanınca yere düştü

Son dakika haberi... Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü Mehmet Aydemir, ambulansa götürülmek üzere konulduğu sedyenin ayağının kapanması nedeniyle yere düştü. Tekrar kaldırılarak sedyeye konulan Aydemir hastaneye götürüldü.

Yaralı sürücü sedyenin ayağı kapanınca yere düştü
Isparta'da yaralı sürücü sedyenin ayağı kapanınca yere düştü
Isparta'da yaralı sürücü sedyenin ayağı kapanınca yere düştü
Isparta'da yaralı sürücü sedyenin ayağı kapanınca yere düştü
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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Isparta yönünde seyreden Mehmet Aydemir'in kullandığı 32 LT 844 plakalı ticari araç, aynı yönde seyreden Yakup S.'nin kullandığı 32 LS 112 plakalı otomobille çarpıştı. Aydemir'in kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan ağaca çarptı. Aydemir araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Daha sonra sedyeye konulmak istenen Mehmet Aydemir, sedye ayağının kapanması üzerine yere düştü. Tekrar yerden kaldırılan sürücü sedyeye alınarak ambulansa bindirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aydemir tedaviye alındı.

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Yakup S. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Balkonda bulduğu gergedan böceğini kavanozda besliyorBursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.
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