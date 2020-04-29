MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu
ABONE OL
29.04.2020 - 10:27 | | İHA

Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Kolileri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

Beylikdüzü’nde kurulan bir semt pazarının çıkışına getirilen araç ile vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapılmak istendi. İBB ekipleri tarafından getirilen kolilerin dağıtımında ise mesafe kuralları hiçe sayıldı. 

Vatandaşlar kolileri almak için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımında virüse davetiye çıkarıldı. Dağıtılan kolilerin üzerinde ise ”23 Nisan Hediyesi” yazdığı görüldü.

    Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutulduİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Kolileri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberleri | Uzaktan eğitimin tarihi uzatıldı! Bakan Selçuk açıkladı

    Son dakika haberleri | Uzaktan eğitimin tarihi uzatıldı! Bakan Selçuk açıkladı

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Okullar ne zaman açılacak,uzaktan eğitim uzatıldı mı? Ziya Selçuk okul açıklaması! Okullar ne zamana kadar tatil?

    Okullar ne zaman açılacak,uzaktan eğitim uzatıldı mı? Ziya Selçuk okul açıklaması! Okullar ne zamana kadar tatil?

    Sıradaki Haber