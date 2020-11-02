Yardım kolisinden çıkan not ağlattı

Lüleburgaz’da İzmir için başlatılan yardım kampanyasında gözleri yaşartan iyilik yaşandı. İsimsiz bir vatandaşın battaniye ve botları bıraktığı kolilerle ilgili gerçek, vatandaş alandan ayrılınca ortaya çıktı. Kolilerin istiflendiği sırada yetkililer içinde battaniye ve bot bulunan torbanın içinde imzasız bir not buldu. Notta yazanlar ise gözleri yaşarttı. Duygulandıran notun sahibini yetkililer arasa da, isimsiz kahramanın alandan ayrıldığı belirlendi.



İŞTE O NOT

İyilik ölmemiş dedirten not ise şöyle:

“Sevgili Kardeşim. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun diyorum ve kurtulduğunuz için şükür ediyorum. Size elimden geldiğince ördüğüm ve satarak harçlığını çıkardığım battaniye ve botları gönderiyorum. Hepsi temizdir. Biliyorum ki bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun.”