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22.06.2020 - 07:00 |

Yardımlarla 20 öğrenciye eğitim desteği

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) dünyayı etkisini alan Kovid-19 pandemisi sırasında hastanelerde görev alıp görevi sırasında yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve çocuklarını da yalnız bırakmadı.

Yardımlarla 20 öğrenciye eğitim desteği

“Emanetiniz, emanetimiz” kampanyası başlatan vakıf, sağlık çalışanlarının çocuklarına destek oluyor. Babalar Günü nedeniyle küçük bir kız çocuğunun, doktor babası ile olan ilişkisi ve pandemi nedeniyle ölüm haberi almasının anlatıldığı özel filmi paylaşan KAHEV Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, İstanbul Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın kızlarına eğitim hayatları boyunca sürecek burs vereceklerini belirterek, “Vakıf olarak çıktığımız bu yolda bugüne kadar, sağlık çalışanı çocuğu 20 evladımıza eğitim desteği sağlamış bulunmaktayız. Hepimizin sağlığı için canını veren çalışma arkadaşlarımızın bize emaneti çocuklarının eğitim hayatını güvence altına almak istiyoruz” dedi.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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