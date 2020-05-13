MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri YargÄ±tayâ€™da 5 aday hazÄ±r
ABONE OL
13.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet Â

YargÄ±tayâ€™da 5 aday hazÄ±r

YargÄ±tay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na seÃ§ilen Mehmet Akarcaâ€™dan boÅŸalan YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in YargÄ±tay BÃ¼yÃ¼k Genel Kuruluâ€™nda yapÄ±lan oylama tamamlandÄ±.

YargÄ±tayâ€™da 5 aday hazÄ±r

5. Ceza Dairesi Ãœyesi Veli DalgalÄ± 88, 16. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p YeÅŸil 77, 8. Ceza Dairesi Ãœyesi Alper YÃ¼kselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± Bekir Åžahin 51, 11. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Ã–ztekin 30, 3. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Ãœyesi Mehmet Akif Ã–ndaÅŸ 15 oy aldÄ±. YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, YargÄ±tay BÃ¼yÃ¼k Genel Kuruluâ€™nun kendi Ã¼yeleri iÃ§inden gÃ¶stereceÄŸi adaylar arasÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nca seÃ§iliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 15 gÃ¼n iÃ§inde adaylardan birini YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± olarak seÃ§ecek.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

Her gece Amasya'yÄ± foÅŸur foÅŸur yÄ±kÄ±yorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamÄ±nda, her gece cadde ve sokaklarÄ± köpüklü su ile yÄ±kayarak dezenfekte ediyor.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±caklar bunaltacak güneÅŸte kalmayÄ±n!

SÄ±caklar bunaltacak gÃ¼neÅŸte kalmayÄ±n!

SGK genelge gönderdi! Tüm iÅŸveren ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± ilgilendiriyor...

SGK genelge gÃ¶nderdi! TÃ¼m iÅŸveren ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoÄŸun bakÄ±mda zor anlarÄ±

5N1K ekibinin yoÄŸun bakÄ±mda zor anlarÄ±

ÇocuklarÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat!

Ã‡ocuklarÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat!

SÄ±radaki Haber