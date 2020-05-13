YargÄ±tayâ€™da 5 aday hazÄ±r

5. Ceza Dairesi Ãœyesi Veli DalgalÄ± 88, 16. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p YeÅŸil 77, 8. Ceza Dairesi Ãœyesi Alper YÃ¼kselen Bikirli 53, 14. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± Bekir Åžahin 51, 11. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Ã–ztekin 30, 3. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± Osman Atalay 26 ve 2. Ceza Dairesi Ãœyesi Mehmet Akif Ã–ndaÅŸ 15 oy aldÄ±. YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, YargÄ±tay BÃ¼yÃ¼k Genel Kuruluâ€™nun kendi Ã¼yeleri iÃ§inden gÃ¶stereceÄŸi adaylar arasÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nca seÃ§iliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 15 gÃ¼n iÃ§inde adaylardan birini YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± olarak seÃ§ecek.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â