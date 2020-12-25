Yargıtay'dan 'U dönüşü' kararı!

Mersin'de bir sürücü, aracıyla "U dönüşü"nün yasak olduğu kavşakta dönüş yaparak başka bir otomobile çarptı. Dört kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında dava açıldı. Yargılamayı yapan Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sürücüye "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, trafik kurallarını dikkate almayıp kavşakta yasak olmasına rağmen "U dönüşü" yaparak kazaya neden olan sanık hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uyarınca cezanın artırılması gerektiği sonucuna ulaştı.

Sanığı alt sınırdan cezalandıran yerel mahkemenin bu hükmünün de isabetli olmadığını kararlaştıran Daire, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmemesini bozma nedeni saydı. TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.