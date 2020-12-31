Yarım bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel çekilişi yarım bilet ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango’nun her yıl düzenlenen Yılbaşı Özel çekilişinde sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala bilet sorgulama ile ilgili ayrıntılar da araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde toplam 563 milyon 400 bin ikramiye dağıtılacak. Kullanıcılar bu yıl Millipiyangoonline.com adresinden online olarak Milli Piyango bilet satın alabildi. Milli Piyango biletleri tam, yarım ve çeyrek bilet olarak üçe ayrılıyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini Milliyet.com.tr’nin bilet sorgulama sayfasından kolaylıkla yapabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları amorti ve büyük ikramiyenin çekilmesinin ardından sona eriyor. Çekiliş sona erdikten sonra bilet sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2021 Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler ise 25 TL’ye satılıyor.

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLETE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Milli Piyango’da alınan biletin türüne göre ikramiye alınıyor. Tam bilet isabet eden ikramiyenin tamamını alırken; yarım bilet yarısını; çeyrek bilet ise çeyreğini almaya hak kazanıyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Her biletin üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamlar bulunmaktadır. Tam, yarım ya da çeyrek bilet seçeneklerinden birini satın alarak Milli Piyango oyununa dahil olabilirsiniz. Milli Piyango sabit ve gezici bayilerinden Milli Piyango bileti almak mümkün. Bu yıl Millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden de bilet satışı yapıldı.